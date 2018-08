Empfehlung - Grafschafter helfen Imkerinnen in Ghana

Nordhorn Der Imkerverein spendet seinen Erlös des Weihnachtsmarktbasars im Tierpark an ein Bienenprojekt in Ghana. Frauen aus der Ortschaft Tuna sind dort in der Imkerei tätig und sichern damit den Lebensunterhalt ihrer Familien. Die Höhe der Spende beträgt 1003 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/grafschafter-helfen-imkerinnen-in-ghana-247287.html