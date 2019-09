Die Investitionsbereitschaft des Schulträgers in seine Schulen lobte Kultusstaatssekretärin Gaby Willamowius (Dritte von links) bei ihrem Besuch am Stadtring. Das Foto zeigt sie beim Rundgang zusammen mit (von links) dem Referatsleiter Gymnasien und Gesamtschulen im Ministerium, Andreas Stein, dem SPD-Kreispolitiker Gerd Will, Schuldezernentin Gunda Gülker-Alsmeier vom Landkreis, Dezernent Detlev Heinrich von der Landesschulbehörde sowie den Gastgebern des Gymnasiums Nordhorn, dem stellvertretenden Schulleiter Matthias Lübbers und Schulleiter Andreas Langlet. Foto: Masselink