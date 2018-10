Nordhorn Grafschafter Grenzgeschichten gesucht: Der Aktionstag im Stadtmuseum im NINO-Hochbau, NINO-Allee 11, in Nordhorn wird am 25. Oktober von 11 bis 14.30 Uhr dauern. Darin wird Dr. Alexandra Bloch Pfister vom Büro für Geschichte aus Münster das Projekt vorstellen und für Gespräche zur Verfügung stehen. Gesucht und gesammelt werden private Geschichten, historische Fotos und Dokumente zum Leben und Arbeiten in der Grenzregion.

Was passiert mit den Funden? Sie werden auf einer grenzübergreifenden Internetplattform „euregio-history.net“ veröffentlicht. Sie bietet Heimat- und Geschichtsvereinen und allen Bewohnern im Grenzraum einen digitalen Ort an, wo historisches Wissen gesammelt, bewahrt und jederzeit eingesehen werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung. Gefördert wird dieses Projekt unter anderem durch das Niedersächsische Wissenschaftsministerium sowie durch das EU-Programm „Interreg“. Das Stadtmuseum als Gastgeber beschreibt den Aktionstag als „offenes Erzählcafé, ein bisschen digitaler gedacht“. Von den Bildern und Dokumenten müssen sich die Besucher allerdings nicht trennen. Sie werden vor Ort eingescannt und kopiert. Anschließend gehen die Originale wieder an die Besitzer zurück. Die Veranstalter sowie das Stadtmuseum hoffen auf eine rege Beteiligung an dem neuen Format.

Fragen können unter Telefon 0251 20897236 oder per E-Mail an mail@euregio-history.net gestellt werden.