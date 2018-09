Empfehlung - Grafschafter feiern im Oktoberfest-Stil

Nordhorn Dass das bayerische Fest längst eines der beliebtesten Veranstaltungen in der Umgebung ist, bewies die hohe Nachfrage auf die Karten für das Zeltfest. Schon lange vor diesem Wochenende waren die Tickets aus dem Vorverkauf ausverkauft. Doch auch spontane Feierfreunde kamen mit einer Abendkasse ganz auf ihre Kosten. Und so war der Andrang am Samstagabend groß. „Eine genaue Besucherzahl werden wir erst in den kommenden Tagen haben, aber es waren weit über Tausend Besucher da“, berichtet Veranstalter Markus Eylering.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/grafschafter-feiern-im-oktoberfest-stil-257206.html