Empfehlung - Grafschafter DGB gibt Berichte von der „Tarifbaustelle“

Nordhorn Mit dem Neujahrstreffen in der Traditionsgaststätte Bonke hat der Kreisverband Grafschaft Bentheim des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) seit seiner 2013 erreichten Eigenständigkeit eine Plattform für Information, Austausch und Diskussion begründet. Vorsitzender Horst Krügler durfte am Sonntag wieder erfreut feststellen: Die Sache kommt gut an, der Saal mit den runden Tischen unter schlanken Kronleuchtern war zum Start um 10 Uhr gut gefüllt. Nicht nur die Basis und Funktionäre diverser Einzelgewerkschaften waren vertreten. Mit dem Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann (CDU) und seinem Landtagskollegen Thomas Brüninghoff (FDP) schauten Profi-Parlamentarier ebenso herein wie die Bürgermeister Thomas Berling (Nordhorn) und Dr. Volker Pannen (Bad Bentheim, beide SPD) sowie führende Vertreter der Grafschafter Kommunalpolitik – zumeist mit sozialdemokratischem Parteibuch. Sie alle erfuhren, dass die Gewerkschaften im neuen Jahr eine Reihe alter Probleme zu bewältigen haben und vor neuen Herausforderungen stehen. Top-Themen: Rente und Tarife.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/grafschafter-dgb-gibt-berichte-von-der-tarifbaustelle-339052.html