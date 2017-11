Empfehlung - Graf MEC reaktiviert einen Eisenbahnwagen für Nikolauszug

Nordhorn. „1928 war dieser Personenwaggon das Beste, was es damals gab“, berichtet Reinhard Bergmann, der am Donnerstagmittag gemeinsam mit weiteren Vereinsmitgliedern des Graf MEC das Werk ungezählter Einsätze am Feierabend und an Wochenenden vorstellte. Das „alte Schätzchen“ ist wieder reisetüchtig und hat auch die TÜV-Prüfung am 7. Oktober erfolgreich hinter sich gebracht. Schließlich soll der Waggon ab 2. Dezember den Nikolauszug von Graf MEC komplettieren und auf BE-Gleisen durch die Grafschaft rollen. So wie vor 90 Jahren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/graf-mec-reaktiviert-einen-eisenbahnwagen-fuer-nikolauszug-214854.html