Nordhorn Welcher Deibel mag Thomas Kriegisch geritten haben, ausgerechnet Feuer mit Wasser vereinen zu wollen? Feuer, das ist die trockene Ökonomie; Wasser, das sind die privaten Schicksale. Doch was in der Mathematik unmöglich ist, das kann im Musical funktionieren: Kriegisch und dem Regie-Team um Nils Hanraets gelingt in der Alten Weberei – nicht ohne Kraftakte – die Quadratur des Kreises. Er versöhnt in seinem Musical „Goodbye Klein-Amerika II“ die Abstraktheit des wirtschaftlichen Strukturwandels einer Stadt mit dem Verlangen nach konkreten, sinnlichen menschlichen Schicksalen. Mögen sich hier die beiden Bedürfnisse – das informativ-abstrakte und das genuss- und sinnenorientierte – auch manchmal fremdelnd gegenüberstehen, insgesamt gehen sie doch eine Ehe ein, in der das Wissen zum Genuss wird und der Genuss zur Befriedigung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/goodbye-klein-amerika-ii-mit-stehendem-applaus-gefeiert-340362.html