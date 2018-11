GN-Vorlesezelt startet mit „Hummel Bommel“

Auch in diesem Jahr steht das GN-Vorlesezelt wieder im „Märchenwald“ an der Alten Maate auf dem Weihnachtsmarkt in Nordhorn. Am Freitagnachmittag las zur Eröffnung GN-Geschäftsführer Jochen Anderweit Geschichten von der „Hummel Bommel“ vor.