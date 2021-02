GN-Videoandacht: Willkommen in der Glaubenswelt

In der Video-Andacht laden an diesem Wochenende Almut und Udo Sander in ihre Martin-Luther-Kirche auf der Blanke in Nordhorn ein. Die beiden sind dort und an anderen Orten als Lektorin und als Prädikant im Einsatz. Lektorinnen und Prädikanten verantworten in der evangelischen Kirche als Ehrenamtliche Gottesdienste, in denen sie predigen. Prädikantinnen und Prädikanten sind zudem dazu berechtigt, das Abendmahl einzusetzen und werden jeweils für einen Kirchenkreis beauftragt.

Mit der Einladung in ihre Kirche verbinden Almut und Udo Sander die Einladung in eine Gedanken- und Glaubenswelt. Für sie selbst sind diese geprägt durch Glaubens-Gebäude, die Worte der Bibel, Vorbilder wie Martin Luther oder den Gründer der Gemeinschaft von Taizé Roger Schutz und Lieder. Das Evangelium für diesen Sonntag, das von einem Sämann erzählt, der seine Saat ausstreut, soll dazu einladen, dass all diese Dinge das Herz der Menschen auch erreichen. Und so können dann Worte aus einer anderen Welt ganz konkret in dieser Welt Gestalt gewinnen, wenn sich Menschen segnen lassen und für andere zum Segen werden.