GN-Videoandacht: Der Glaube an den einen Gott

Christinnen und Christen sprechen häufig von ihrem Glauben an den einen Gott. Ebenso tun das auch jüdische und muslimische Glaubensgeschwister. Wenn aber alle an den einen Gott glauben, muss es dann nicht derselbe sein? Pastor Simon de Vries geht in der aktuellen Video-Andacht dieser Frage nach und gesteht ein, dass er sich schon länger mit diesem Thema beschäftigt, selbst allerdings noch keine abschließende Antwort für sich gefunden hat.

Foto: privat

Dafür berichtet er von der Taufe eines Mädchens in seiner Kirchengemeinde, die ihn nachhaltig beeindruckt hat. Gemeinsam mit ihrer muslimischen Freundin hatte sie die Kirche aufgesucht und ihren Wunsch, getauft zu werden, ausgesprochen. Bei der Taufe selbst konnte dann auch ihre Freundin mitwirken. Für Simon de Vries ist diese Begegnung zu einem Hoffnungszeichen geworden. Er wünscht sich eine Welt, in der sich Menschen auch über Religionsgrenzen hinweg mit Wertschätzung und Interesse begegnen.