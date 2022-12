GN-Videoandacht: Auch der Advent hat steinige Wege

Auf Einladung des Studienleiters Ulrich Hirndorf aus dem Kloster Frenswegen, spricht der Superintendent des lutherischen Kirchenkreises Emsland-Bentheim, Dr. Bernd Brauer, die Andacht zum 3. Advent. Er hat sich den Predigttext der lutherischen Predigtordnung zum Sonntag aus dem Prophetenbuch des Jesaja herausgesucht. „Tröstet, tröstet mein Volk“, so schreibt der Prophet. Dr. Brauer erinnert daran, dass sich in damaligem Verständnis Gott auch in Handlungen von Königen zeigen konnte. Manchmal unerwartet und unvorbereitet. Aber getragen von dem Vertrauen, dass Gott uns entgegenkommt. Auch in schwierigen Phasen des Lebens. „Advent ist auch die Zeit, die steinigen Strecken durch die Wüsten des Lebens bewusst zu gehen, unter Hindernissen nicht zu leiden, sondern sie aus dem Weg zu räumen in der Freude, dass uns bei diesen schwierigen Zeiten jemand entgegen kommt, der uns ernst nimmt und wirklich weiß, wie es um uns steht.“