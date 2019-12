Empfehlung - GN-Party lockt 450 Fans in die Alte Weberei

Nordhorn Am Samstag war es wieder soweit. Die mittlerweile 18. Auflage der GN-Party lockte 450 Musikfans in die Alte Weberei. Eine tolle Stimmung und eine volle Tanzfläche sorgten für ein ausgelassenes Partyerlebnis. Aus den Lautsprechern dröhnten die Top 50 an Hits und Klassikern aus den vergangenen 40 Jahren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gn-party-lockt-450-fans-in-die-alte-weberei-333663.html