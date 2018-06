Empfehlung - GN-Kinderseite: Was krabbelt da auf dem alten Friedhof?

Nordhorn Es ist Samstagmorgen um halb zehn. Noch ist es ganz ruhig auf dem Friedhof am Gildkamp in Nordhorn. Etwas unsicher stehen Nora, Henk, Lina und Jacob an der Pforte am Eingang. „Kommt ruhig näher, hier seid ihr richtig." Die da so freundlich einlädt, das ist Manuela Monzka. Sie arbeitet für die Kreisverwaltung in der Grafschaft Bentheim und kümmert sich vor allem um den Naturschutz.(...)