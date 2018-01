GN-Kinderseite: Vom Computerbefehl zum Smiley

Viertklässler aus verschiedenen Grundschulen in Nordhorn waren am Montagnachmittag zu Gast im Gymnasium am Stadtring. Mit den Schülern einer fünften Klasse entdeckten sie die Welt des Programmierens und schrieben eigene kleine Computerprogramme.