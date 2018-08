Empfehlung - GN-Kinderseite: Trommeln auf einer Holzkiste

Nordhorn Larina guckt und überlegt. „Kannst du mir noch mal das Buch zeigen“, fragt sie ihre Mutter. „Klar, guck, hier ist der Ritter Rost, siehst du die Farben von seiner Rüstung?“ Larina guckt sich das Bild genau an. Vor sich hat sie eine umgedrehte braune Tüte, auf der sie schon einiges gemalt hat. Die Augenbrauen sind schon da und auch der Mund ist schon fertig. „Das soll eine Maske werden“, verrät sie. Larina ist fünf Jahre alt und wohnt in Hestrup. Sie guckt sich das Bild noch mal an, dann mischt sie die weiße und die tiefrote Farbe zusammen und malt weiter an dem Gesicht von Ritter Rost.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gn-kinderseite-trommeln-auf-einer-holzkiste-247950.html