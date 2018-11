GN-Kinderseite: Malt euer schönstes Nikolausbild!

Nordhorn Jedes Jahr am 5. Dezember besucht der Nikolaus gegen 17 Uhr den Knobelabend in der Nordhorner Innenstadt. In diesem Jahr macht er mit seinen Engeln vorher wieder einen Stopp im Tierpark Nordhorn und fährt anschließend über die Vechte in die City. Für 15 Kinder mit je einer erwachsenen Begleitperson gibt es die Chance auf einen der begehrten Plätze in den zwei Nikolausbooten.

Dafür müsst ihr nichts weiter machen, als euer schönstes Nikolausbild zu malen und per Post an den Tierpark zu senden. Aus allen Einsendungen wählen die GN-Kinderredaktion und der Familienzoo die 15 Gewinner aus. Die Bilder werden während der Zeit des Weihnachtsmarktes (7. bis 16. Dezember) im Sternchenzimmer des Tierparks (früher Borggreve) ausgestellt.

Ganz wichtig: Ihr müsst am Mittwoch, 5. Dezember, von 14.30 bis 17 Uhr Zeit haben. Und da die Fahrt in der Innenstadt endet, aber im Tierpark beginnt, sollten sich eure Eltern bereits Gedanken über den Transport machen. Bevor der Nikolaus gegen 15 Uhr im Sternchenzimmer des Nordhorner Tierparks eintrifft, lädt dort eine Vorleserin der Stadtbibliothek ab 14.30 Uhr zu einer weihnachtlichen Geschichte ein. Der Nikolaus und seine Engel halten für jedes Gewinnerkind ein kleines Geschenk bereit.

Schnell mitmachen!

Einsendeschluss ist Freitag, 30. November. Bitte vergesst nicht euren Namen, das Alter, die Adresse und eine Telefonnummer auf der Rückseite des Bildes zu notieren! Schickt eure Einsendungen an:

Tierpark Nordhorn

Nikolaus-Malwettbewerb

Heseper Weg 140

48531 Nordhorn