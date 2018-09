Empfehlung - GN-Kinderseite: Mädchentag im Jugendtreff Blanke in Nordhorn

Nordhorn Karina geht zur Grundschule in die 2. Klasse, und sie ist ein Fan vom Jugendtreff Blanke. „Ich gehe, so oft ich kann, hierher", sagt sie und erklärt: Hier kann man so viel unternehmen und die Leute sind richtig nett." Heute ist sie beim Mädchentag dabei. „Hier sind wir Mädchen einmal unter uns, die Jungs müssen draußen bleiben. Die sind ja manchmal viel lauter als wir." Es rumpelt. „Na ja, manchmal", seufzt sie, denn im gleichen Moment stürmen einige Mädchen in den Raum. „Die machen beim Chaosspiel mit und müssen lauter versteckte Sachen suchen.(...)