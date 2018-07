Empfehlung - GN-Kinderseite: Junge Imker ernten 24 Kilogramm Honig

Nordhorn Habt ihr euch schon mal gefragt, wie der Honig aus den Waben eines Bienenvolkes ins Glas kommt? Dazu muss der Honig geschleudert werden. Wie das geht, haben am Wochenende die Kinder der Imker-AG des Gymnasiums Nordhorn erfahren. Sie betreuen am Mehrgenerationenhaus (MGH) in Nordhorn einen eigenen Bienenstand, bei dem natürlich auch der Honig geerntet werden muss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gn-kinderseite-junge-imker-ernten-24-kilogramm-honig-244747.html