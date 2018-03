Empfehlung - GN-Kinderseite: Junge Artisten erobern das Zirkuszelt

Nordhorn. Ein großes, blau-rotes Zirkuszelt war neulich vor dem Gelände der Pestalozzi- und der Astrid-Lindgren-Schule zu sehen. Die beiden Schulen teilen sich ein Gebäude im Nordhorner Stadtteil Bookholt. Gemeinsam haben sie nun auch das spannende Zirkusprojekt veranstaltet: Dabei zeigte sich, dass in den Kindern richtiges Talent steckt. Tagelang haben sie in verschiedenen Gruppen geübt, um am Ende der Woche ihren großen Auftritt im Zirkuszelt zu meistern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gn-kinderseite-junge-artisten-erobern-das-zirkuszelt-228774.html