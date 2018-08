Empfehlung - GN-Kinderseite: Gelbe Füße für mehr Sicherheit

Nordhorn Die Schüler der Marienschule und der Astrid-Lindgren-Schule in Nordhorn haben seit diesem Schuljahr alle einen neuen Schulweg. Ihre Schulen sind nämlich umgezogen – und zwar in das Gebäude der früheren Anne-Frank-Schule an der von-Behring-Straße. Was gilt es beim neuen Schulweg zu beachten? Darüber hat der Polizist Edgar Eden am Freitagvormittag mit einigen Schülern des zweiten Jahrgangs gesprochen. Er ist bei der Polizei Nordhorn Experte für Sicherheit im Straßenverkehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gn-kinderseite-gelbe-fuesse-fuer-mehr-sicherheit-246332.html