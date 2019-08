GN-Kinderseite: Eliza freut sich aufs Lesenlernen

Am Sonnabend werden in der Grafschaft 1343 Kinder eingeschult. Eine von ihnen ist die sechsjährige Eliza Schikanski aus Nordhorn. Am Montag erscheint wieder die große GN-Beilage „Mein erster Schultag“ mit Fotos aller ersten Klassen aus dem Landkreis.