Empfehlung - GN-Kinderseite: Ein neues Haus für Familie Meise

Nordhorn „Wisst ihr, was für Vögel in euren Nistkästen wohnen werden?“, fragt Hans Peters die neun Kinder zu Beginn der Ferienpassveranstaltung am Sonnabend. „Meisen wohnen da drin“, ruft einer. Zum zwölften Mal schon wird das Nistkastenbauen vom Kanarien- und Vogelschutzverein Nordhorn angeboten. „Wir stellen immer Plätze für acht bis zwölf Kinder bereit und die sind auch immer ausgebucht“, berichtet Hans Peters. Auch dieses Mal sind wieder neun Kinder trotz hoher Temperaturen in den Schafstall an der Wietmarscher Straße gekommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gn-kinderseite-ein-neues-haus-fuer-familie-meise-310340.html