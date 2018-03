GN-Kinderseite: Die Blanke sucht den Superstar

Die Kinder der Grundschule Blanke haben mächtig was drauf: Das haben sie nun in einer großen Show unter Beweis gestellt. Ob Tanz, Gesang oder Akrobatik – die Auftritte kamen bei den Mitschülern im Publikum bestens an. Die GN-Kinderredaktion war dabei.