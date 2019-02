GN-Kinderseite: Das erste Lamm der Zackelschafe ist da

Nachwuchs bei den Zackelschafen im Tierpark Nordhorn: Lamm Janosch hat dort am 23. Januar das Licht der Welt erblickt. Das Jungtier fühlt sich in der Altschafherde bereits sehr wohl. Es war die erste Geburt bei den Zackelschafen in diesem Jahr.