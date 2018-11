Empfehlung - GN-Kinderseite: Besuch bei Mara und Bison

Nordhorn „Hurra, es geht in den Tierpark!“ So freuten sich vor einigen Tagen die 23 Mädchen und Jungen der grünen Gruppe aus der Kindertagesstätte „Sonnenwald“ in Nordhorn. An drei Vormittagen fuhren die Kinder mit ihren Erzieherinnen Dhana Raterink und Cornelia Oldehinkel-Döhe in den Zoo, um sich über die Tiere zu informieren. Damit sie bestens mit allen Fakten aus dem Tierreich versorgt werden, hat das Team der Zooschule die jungen Entdecker begleitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gn-kinderseite-besuch-bei-mara-und-bison-264639.html