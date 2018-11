Empfehlung - GN-Kinderseite: Altes Holz bietet Tieren Platz

Nordhorn Dick angezogen machen sich die Jungen und Mädchen mit Handschuhen und Werkzeugen an die Arbeit. Die Waldpädagogin Antje Lübbers und Lars Diekmann von der Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim zeigen ihnen, wie sie Äste und Zweige von wild wachsenden Bäumen und Büschen abschneiden oder absägen können. Mit diesem Holz bauen die Kinder eine Totholzhecke, die auch „Benjeshecke" genannt wird. Sie wird entlang eines Zauns auf dem Gelände der früheren Baumschule Roetmann an der Veldhauser Straße in Nordhorn aufgeschichtet.