GN-Interview: Jan Plewka über seine Verbindung zu Rio Reiser

„Jan Plewka singt Rio Reiser“ heißt es am Mittwoch, 14. November, in der Alten Weberei in Nordhorn, wenn der Sänger der Hamburger Rockband „Selig“ zu einer Hommage an die Musik von Rio Reiser und der „Ton, Steine, Scherben“ die Bühne betritt.