Empfehlung - Glückliche Musiker in Nordhorn

Nordhorn Stolz und glücklich waren alle Beteiligten beim Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ am Freitagabend im Konzert und Theatersaal: die Teilnehmer, weil sie ihre erfolgreichen Leistungen feiern konnten, die Lehrer und Eltern, weil sich all ihre Arbeit und Mithilfe gelohnt hatte und die Förderer und Gemeinde- bzw. Musikschulchefs, weil die Grafschaft Bentheim mitnichten ein weißer Fleck in der Kulturlandschaft ist, sondern dieses Jahr sogar beispiellose 58 Preisträger dieses Wettbewerbs hervorgebracht hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/glueckliche-musiker-in-nordhorn--280931.html