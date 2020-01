Empfehlung - Glocken werden aus dem lutherischen Kirchturm ausgebaut

Nordhorn An der ältesten lutherischen Kirche in Nordhorn, der Kreuzkirche an der Jahnstraße, wurden am Donnerstag die beiden Glocken der Kirche aus dem Turm geborgen. Geplant war der Ausbau der Glocken erst für nächste Woche Montag, doch das gute Wetter mit strahlendem Sonnenschein am Donnerstag beschleunigte den Vorgang. Bereits in der Mittagszeit schwebte die erste der beiden Glocken zu Boden. Die Größere folgte im Laufe des Nachmittags.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/glocken-werden-aus-dem-lutherischen-kirchturm-ausgebaut-339904.html