Globetrotter macht mit Multivisionsshow Station in Nordhorn

gn Nordhorn/Lingen. Bilder und Filme dieser Reisen präsentiert er am Donnerstag, 11. Januar 2018, ab 19.30 Uhr im Kulturzentrum Alte Weberei an der Vechteaue in Nordhorn. Außerdem wird die Multivisionsshow am Donnerstag, 4. Januar 2018, ab 19 Uhr in der Halle IV in Lingen gezeigt.

Schwerpunkt dieser digitalen Film- und Bilderdiashow ist Norwegen, zu einem Teil werden auch Impressionen der schwedischen Westküste, der seenreichen Region Dalsland, der schwedischen Inlandsbahn und des hohen Nordens des schwedischen Lapplands präsentiert. Außer den urgewaltigen Naturlandschaften werden Bilder der quirligen Hauptstadtmetropolen Oslo und Stockholm gezeigt.

In Norwegen spannt sich der Bogen von Oslo durch das Fjordland, hinauf zu den Lofoten und Vesteralen und bis zu den Weiten Lapplands. „Diese und viele andere Impressionen der wunderschönen norwegischen und schwedischen Naturlandschaften werden in dieser aufwendigen digitalen Diashow erstmals auch durch spektakuläre Luftaufnahmen und rasante Fahrtvideos ergänzt“, berichtet Pantke.

Über 4000 Kilometer legte der Journalist in zwei Reisen allein per Fahrrad von Mai bis September in Norwegen und Schweden zurück. Im Winter geht es ohne Fahrrad durch tief verschneite Traumlandschaften, über denen geheimnisvolle Nordlichter flackern. Reinhard Pantke weist darauf hin, dass alle Bilder und Filme neu fotografiert worden sind und noch nicht gezeigt wurden. Der erfahrene Globetrotter gibt Zuschauern in dieser Liveshow viele interessante Tipps und Informationen für eigene Reisen.

Eintrittskarten für diese Multivisionsshows sind an der Tageskasse zum Preis von 12 Euro beziehungsweise 10 Euro erhältlich. Kartenreservierungen sind möglich per E-Mail an reinhard.pantke@gmx.de.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Internetseite www.reinhard-pantke.de.