Glascontainer in Nordhorn werden zur wilden Müllkippe

Von Sperrgut bis Altöl: Am Heideweg in Nordhorn stapelt sich regelmäßig der Müll. Dortige Altglas- und Altkleidercontainer werden Woche für Woche zu sogenannten wilden Müllkippen. Der Entsorger rückt mehrmals die Woche an, doch der Abfall kommt wieder.