Gildehauser Weg: Kurzzeitige Sperrung am Kreisverkehr

Am Mittwoch, 13. Februar 2019 wird am Kreisverkehr Gildehauser Weg die Ausfahrt in Richtung Innenstadt von etwa 9 bis 11 Uhr gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an einem Kanalschacht.