Gildehauser Weg in Nordhorn wird asphaltiert

Nordhorn Am Mittwoch, 13. November, und Donnerstag, 14. November, kommt es am Gildehauser Weg an den Einmündungen zur Elisabethstraße, Klarastraße und Marienstraße zu Verkehrsbehinderungen. Grund dafür sind Asphaltierungsarbeiten. Die Straßeneinmündungen müssen zeitweise voll gesperrt werden. Anlieger werden gebeten, den Bereich zu umfahren und die genannten Straßen über den Vennweg anzufahren. Die Asphaltierungsarbeiten bilden den Abschluss der Leitungsbauarbeiten der Nordhorner Versorgungsbetriebe (nvb) an diesem Abschnitt des Gildehauser Wegs.