An der Krefelder Straße in Nordhorn will die Gewo hinter der ehemaligen Frensdorfer Schule Flächen für ihr Neubauprojekt mit rund 100 Wohneinheiten erwerben. Dafür wird ein Großteil des vom Rat gewährten 600.000-Euro-Darlehens beansprucht. Foto: Konjer