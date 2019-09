Gewerkschaft Verdi fordert Teilnahme an Klima-Demonstration

Am 20. September werden Schülerinnen und Schüler aus der Grafschaft erneut in Nordhorn auf die Straße gehen, um ihre Sorge um das Weltklima auszudrücken. Die Dienstleistungsgewerkschaft will dieser Forderung Nachdruck verleihen und ruft zum Mitmachen auf.