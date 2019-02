Gesundheitsmesse „Balance“ ab 22. Februar in Nordhorn

Nordhorn In wenigen Wochen findet die 11. Grafschafter Gesundheitsmesse Balance in der Alten Weberei in Nordhorn statt. Drei Tage lang dreht sich in Nordhorn alles rund um die Themen Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden. Vom 22. bis 24. Februar werden viele regionale Aussteller aus den Bereichen Gesundheit, Wellness, Beauty, Tourismus und Freizeit sich mit zahlreichen Messebesuchern austauschen.

Die Eröffnungsveranstaltung der Gesundheitsmesse findet am Freitag, 22. Februar, um 11.30 Uhr in der Alten Weberei mit Vertretern der regionalen Politik, und den Ausstellern in lockerer Atmosphäre statt. Nach kurzen Ansprachen wird es mit den Eröffnungsgästen eine erste Begehung der Messe geben.

Ab 14.30 Uhr beginnt dann im Rahmen des diesjährigen Sonderthemas „Pflege“ die Auftaktveranstaltung der 11. Grafschafter Gesundheitsmesse für die Öffentlichkeit. Um 15 Uhr heißt es „Der ländliche Pflegemarkt – brauchen wir regionale Kompetenzzentren?“ Der Leiter der Pflegekasse der DAK, Milorad Pajovic, wird das neue Projekt der Gesundheitsregion Euregio in der Modellregion Grafschaft Bentheim/Emsland vorstellen.

Um 15.45 Uhr geht es um das Thema „Dorfgemeinschaft 2.0 – Neuigkeiten aus dem Forschungsprojekt“. Dazu wird Thomas Nerlinger (Projektleiter des Vereins Gesundheitsregion Euregio) informieren.

Um 16.15 Uhr gibt es eine Live-Präsentation von Vitabook mit Markus Bönig (Inhaber, Geschäftsführer und Initiator von Vitabook) am gemeinsamen Messestand von allesgut Apotheke an der Diana, Kur Apotheke und Bookholter Apotheke. Dabei geht es um das digitale Entlassmanagement „Arzt&Patient.Plus“, das Rezeptmanagement-Tool „Ordermed.net“ und die neue Überleitungs-Plattform „www.Pflegeplatzfinden.de“. mm

Das Programm des Symposiums finden Interessierte im Internet unter www.messe-balance.de/messeprogramm/pflegesymposium/.