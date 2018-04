Empfehlung - Geständnis nach Zigarettendiebstahl bewahrt vor Haftstrafe

bt Nordhorn. Ihr umfassendes Geständnis vor dem Einzelrichter beim Amtsgericht Nordhorn hat eine 34 Jahre alte Mutter von vier Kindern vor einer drohenden Freiheitsstrafe bewahrt. Ihr wurde in der Anklageschrift vorgeworfen, am 30. November 2017 in Nordhorn und am 3. Januar 2018 in Werlte in Großraumläden Zigaretten im Gesamtwert von 277,90 Euro entwendet zu haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gestaendnis-nach-zigarettendiebstahl-bewahrt-vor-haftstrafe-231559.html