Empfehlung - Gesine Vorrink führt die „Crazy Dogs“

Nordhorn Zunächst standen die Berichte des Vorstandes auf der Tagesordnung. Gaby Bruggink betonte die vielen Neueintritte im Jahr 2018. Die Anzahl der Vereinsmitglieder sei deutlich gestiegen. Trainerin Theresia Brun berichtete indes über die sportlichen Aktivitäten des Vereins. Cornelia Pape ist mit ihrer Hündin Lucy im letzten Jahr bei den Deutschen Meisterschaften im „Rally Obedience“ angetreten. Im Agility sind einige Starter sowohl in den Einzelläufen als auch in der Mannschaft erfolgreich bei der Verbandsmeisterschaft des Deutschen Sporthundeverbandes im Sommer in Borken gestartet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gesine-vorrink-fuehrt-die-crazy-dogs-278684.html