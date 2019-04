Empfehlung - Geschäftsführer einer insolventen Richtfunkfirma angeklagt

Nordhorn Vor dem Schöffengericht beim Amtsgericht Nordhorn hatte sich jetzt der in Rheine wohnhafte Geschäftsführer einer inzwischen in Insolvenz befindlichen Grafschafter Firma wegen Urkundenfälschung zu verantworten. Die Anklage legte dem 38-Jährigen zur Last, einem Investor durch fingierte Unterlagen einen nicht unerheblichen Kredit entlockt zu haben. Die Hauptverhandlung musste jedoch unterbrochen werden: Es sollen zwei weitere Verhandlungstermine stattfinden, mit einem Urteil ist am 16. Mai zu rechnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/geschaeftsfuehrer-einer-insolventen-richtfunkfirma-angeklagt-291626.html