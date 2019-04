Empfehlung - Gerüchte über Angriff auf Dunkelhäutigen in Nordhorn

Nordhorn Wütend und entrüstet berichtet ein User im sozialen Netzwerk Facebook am Sonntag über einen Vorfall Samstagabend am Gildehauser Weg in Nordhorn. In seinem Post in einer öffentlichen Gruppe schreibt er: „Findet ihr es so witzig einen Farbigen so zu demütigen und zu schlagen so das ihm das Blut aus dem Mund läuft?“ Seinen Aussagen zufolge hatte eine etwa zehnköpfige Gruppe Jugendlicher einen farbigen Mann zumindest beleidigt und bedrängt. Die Polizei bestätigt auf Nachfrage der GN einen Vorfall vor dem K+K Markt am Samstagabend. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/geruechte-ueber-angriff-auf-dunkelhaeutigen-in-nordhorn-289799.html