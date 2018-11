Empfehlung - Gerrit Baum ist seit fünf Jahrzehnten engagiert fürs THW

Nordhorn Begonnen hat Gerrit Baum seine THW-Laufbahn in Nordhorn, wo er unter anderem als Zugführer aktiv war. 2003 machte er sein Hobby zum Beruf und war bis 2013 als Sachbearbeiter Einsatz in der Regionalstelle Münster tätig. In dieser Zeit wurde er auch Mitglied des Einsatznachsorgeteams NRW. Mit dem Ruhestand rückte das Ehrenamt wieder mehr in den Vordergrund. Heute ist er als Fachberater im Ortsverband Rheine engagiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gerrit-baum-ist-seit-fuenf-jahrzehnten-engagiert-fuers-thw-268833.html