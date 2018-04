Empfehlung - Gericht stellt Verfahren wegen Geringfügigkeit ein

gh Nordhorn. Das holländische Ehepaar in mittleren Jahren, das auf der anderen Seite der Grenze eine Landwirtschaft mit 60 Rindern betreibt, betritt den Gerichtssaal 41 des Nordhorner Amtsgerichts, als ob es sich dorthin verirrt hätte. Niemals zuvor sind die beiden vom rechten Wege abgekommen. Und nun sitzen sie hier als Angeklagte und müssen Rede und Antwort stehen. Aber gottlob funktioniert ihre innere Kompassnadel noch. Und die zeigt ihnen die Richtung an für das, was jetzt raus muss und was zu sagen ist: „Es tut uns sehr leid. Wir schämen uns. Mehr ist nicht zu sagen", sagt sie, die deutsch spricht.(...)