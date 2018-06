Gepackte Kartons: Die Nordhorner Marienschule zieht um

Wuselig ist es in der Marienschule an der Schlieperstraße. Grundschüler und Lehrkräfte sitzen buchstäblich auf gepackten Kartons. In den Sommerferien zieht die Marienschule in das frühere Gebäude der Anne-Frank Schule in der Von-Behring-Straße.