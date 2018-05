Empfehlung - „Georgies LP-Laden“ wird 50 Jahre alt

gn Nordhorn. Unsere Geschichte beginnt im Sommer 1967, dem sprichwörtlichen „Summer of Love“. Der 20-jährige junge Nordhorner George Mikolajew streift durch die Szeneviertel der swingenden Popmetropole London. Fasziniert verfolgt er das rege Treiben in den Popläden, die als Mixtur von Boutique, Plattenladen und Szenecafè überall in London aus dem Boden schießen. Seine Idee: So etwas müsste doch auch in Nordhorn funktionieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/georgies-lp-laden-wird-50-jahre-alt-235699.html