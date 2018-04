Empfehlung - „Genussbotschafter“: Für Kinder dem guten Essen auf der Spur

Nordhorn. „Messer, Gabel, Schere, Licht, sind für kleine Kinder ... doch!“, sagt Lars Bülhoff. „Sofern sie vorher richtig im Umgang geschult werden“. Der Ernährungswissenschaftler war früher im Qualitätsmanagement der Lebensmittelindustrie tätig – heute leitet er Fortbildungen im Rahmen der Initiative „Ich kann kochen!“ der Sarah-Wiener-Stiftung und ist vor allem in Nordwestdeutschland unterwegs. Nun war er in Nordhorn zu Gast und zeigte den sieben Kursteilnehmerinnen in den Räumen der katholischen Familienbildungsstätte, wie man Kinder an das aktive Kochen heranführt. Hinter dem Projekt steht die Sarah-Wiener-Stiftung mit Sitz in Berlin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/genussbotschafter-fuer-kinder-dem-guten-essen-auf-der-spur-232195.html