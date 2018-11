Empfehlung - Geld gestohlen: Straftäter nach nur sechs Wochen rückfällig

Nordhorn Einen 23 Jahre alten Nordhorner hatte die Staatsanwaltschaft angeklagt, am 16. Mai 2018 in eine Wohnung eingebrochen zu sein und aus der Küche eine Spardose mit 700 Euro gestohlen zu haben. In der Hauptverhandlung gab der Angeklagte die Tat zu. In der Spardose waren nach seinen Angaben 600 Euro. Als Grund gab er dem Gericht gegenüber an, in Geldnot gewesen zu sein und Hunger gehabt zu haben. Die Beute hatte er für Drogen verwendet. In der Vernehmung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Wohnungsinhaber um seinen „Ziehvater“ handelte, der ihn während seines Zusammenlebens mit der Mutter des Angeklagten wie seinen Sohn behandelt hatte. Hier war er immer wieder aufgetaucht und hatte um Geld gebettelt. Zu seiner Mutter und zu seinen Geschwistern hat er nach seinen Angaben keinerlei Kontakte mehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/geld-gestohlen-straftaeter-nach-nur-sechs-wochen-rueckfaellig-265020.html