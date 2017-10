Empfehlung - Geflügelhöfe nach Fipronil-Skandal noch immer gesperrt

dpa . Nordhorn. Zwei Monate nach Bekanntwerden des Skandals um mit Fipronil belastete Eier sind betroffene Höfe in Niedersachsen noch immer gesperrt. In der Grafschaft Bentheim sind drei Höfe betroffen, im Landkreis Leer ein Landwirt, sagten Sprecher der Landkreise der Deutschen Presse-Agentur. Die Landwirte hatten - wohl unwissentlich – ein Reinigungsmittel benutzt, in dem das für Nutztierbestände verbotene Insektizid Fipronil enthalten war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gefluegelhoefe-nach-fipronil-skandal-noch-immer-gesperrt-210392.html