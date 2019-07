Gefahrenbremsung: Erneut Menschen auf den BE-Gleisen

Nordhorn Am späten Donnerstagabend ist es erneut zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gekommen. Dabei haben sich gegen 22.30 Uhr am Bahnübergang am Fuchsweg mehrere Menschen auf dem Gleisbett befunden. Der Triebwagenführer eines herannahenden Zuges musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Die Personen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.

Keine zehn Tage rollen wieder die Personenzüge durch die Grafschaft, da gibt es schon mehrere brenzlige Situationen an Bahnübergängen - verursacht durch Fußgänger und Radfahrer.