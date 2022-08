Leichtsinnig haben in der Nacht zu Dienstag zwei Unbekannte gehandelt, die gleich zwei Gullideckel am Rüschenweg in Nordhorn ausgehebelt und auf die Fahrbahn gelegt haben. Glücklicherweise ist bei der gefährlichen Aktion niemand zu Schaden gekommen. Die Polizei entfernte die Gullideckel rechtzeitig. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.