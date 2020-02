/ Lesedauer: ca. 2min Gefährliche Situationen an der Stadtring-Kreuzung

Am Dienstagnachmittag haben Stadt und Baufirma die Neuenhauser Straße in Nordhorn für die angekündigten Arbeiten an der Kanalisation gesperrt. Eine Durchfahrt in Richtung Innenstadt ist nicht mehr möglich. Autofahrer tun sich damit schwer.